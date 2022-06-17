С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключает дефицита предложения на мировом рынке углеводородов, в частности, нефтяном. Новак спрогнозировал снижение объема добычи газа в России

"Наблюдаем продолжение сниженного объема инвестиций в добывающие отрасли… Это означает, что возможен дефицит предложения на рынке углеводородов, в частности, нефти", — сказал Новак на сессии ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.