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2022
https://1prime.ru/energy/20220617/837207240.html
Новак допустил дефицит предложения углеводородов на мировом рынке
Энергетика
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. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключает дефицита предложения на мировом рынке углеводородов, в частности, нефтяном. "Наблюдаем продолжение сниженного объема инвестиций в... ПРАЙМ, 17.06.2022
нефть, энергетика, новости, газ, пмэф-2022, александр новак, углеводороды, дефицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключает дефицита предложения на мировом рынке углеводородов, в частности, нефтяном.
"Наблюдаем продолжение сниженного объема инвестиций в добывающие отрасли… Это означает, что возможен дефицит предложения на рынке углеводородов, в частности, нефти", — сказал Новак на сессии ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.