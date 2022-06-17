МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу ускорили темпы снижения до 5%, свидетельствуют данные торгов. Новак: рынку в перспективе понадобится нефть из Венесуэлы, Ирана и России

По состоянию на 17.55 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,16%, до 113,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 5,46%, до 111,17 доллара.