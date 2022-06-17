Стоимость Brent опустилась в пятницу ниже 114 долларов за баррель
https://1prime.ru/energy/20220617/837216369.html
Эксклюзив
Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото
Эксклюзив
США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать
Эксклюзив
В Пенсионном фонде научили россиян, как получить часть пенсии раньше
Эксклюзив
Аналитик обозначил срок, за который "сдуется" экономика Европы
Эксклюзив
Эксперт рассказал, почему не удается остановить укрепление рубля
Эксклюзив
Нефтяной калейдоскоп. Как США вернут России ее деньги
Эксклюзив
Названы признаки скорого ослабления рубля
Авто
Россиян предупредили о новых ограничениях для получения водительских прав
Эксклюзив
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
Эксклюзив
Стало известно, как союзники подвели Европу с заменой российского газа
https://1prime.ru/energy/20220617/837216369.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.