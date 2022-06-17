С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть и на газ поднимаются в результате деятельности США, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин отметил риски дефляции в России

"Откуда взялись цены-то? Мы, что ли, цены поднимаем на энергоносители? Ну бред. Вот здесь есть люди, которые занимаются энергетикой, нефтью всю свою жизнь практически. Мы, что ли, цены поднимаем? Рынок поднимает. А кто является главным на рынке? Да они (США — ред.). И в результате их деятельности цены поднимаются. И на газ тоже самое", — сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что долгосрочные контракты дают России возможность уверенно инвестировать, а европейским странам — уверенно получать энергоресурсы по рыночным ценам, привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов.

"Нет, будет на споте. Ну и пожалуйста, идите, покупайте. 1500 евро за 1000 кубов. А мы-то им продаём в пять раз дешевле. Фактически субсидируем европейскую экономику. И так во всём. И также и в Штатах", — добавил российский лидер.

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