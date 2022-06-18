2022-06-18T10:14:05+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220618/837220501.html
Сечин ответил на обвинение США в участии "Роснефти" в поставках нефти Ирана
Энергетика
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. ОБВИНЕНИЕ США В АДРЕС РОСНЕФТИ В УЧАСТИИ В ПОСТАВКАХ ИРАНСКОЙ НЕФТИ В ЕВРОПУ АБСОЛЮТНО ГОЛОСЛОВНО И НЕПРАВОМЕРНО — СЕЧИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.06.2022
нефть, энергетика, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ОБВИНЕНИЕ США В АДРЕС РОСНЕФТИ В УЧАСТИИ В ПОСТАВКАХ ИРАНСКОЙ НЕФТИ В ЕВРОПУ АБСОЛЮТНО ГОЛОСЛОВНО И НЕПРАВОМЕРНО — СЕЧИН НА ПМЭФ
Новость дополняется