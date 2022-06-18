2022-06-18T10:14:05+03:00

2022-06-18T10:14:05+03:00

2022-06-18T10:14:05+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220618/837220501.html

Сечин ответил на обвинение США в участии "Роснефти" в поставках нефти Ирана

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

. ОБВИНЕНИЕ США В АДРЕС РОСНЕФТИ В УЧАСТИИ В ПОСТАВКАХ ИРАНСКОЙ НЕФТИ В ЕВРОПУ АБСОЛЮТНО ГОЛОСЛОВНО И НЕПРАВОМЕРНО — СЕЧИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.06.2022

нефть, энергетика, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60