Сечин: BP заявила о выходе из капитала "Роснефти", но показывает желание остаться акционером
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Английская компания BP заявила о выходе из капитала "Роснефти", но до сих пор остаётся акционером и показывает желание остаться, переждав кризис без реальных потерь, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Несмотря на все заявления о безоговорочном уходе из России, BP по сей день и продолжает оставаться крупнейшим частным акционером компании "Роснефть" с долей 19,75%. BP также продолжает владеть долями в крупных совместных проектах, включая "Таас-Юрях", "Харампурнефтегаз" и "Ермак Нефтегаз", — отметил он время своего доклада.
"Все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником компании "Роснефть" и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь. Аналогичные действия мы видим и со стороны некоторых западных мейджоров", — подчеркнул Сечин.
Он также уточнил, что российский бизнес принёс английской компании 36 миллиардов долларов доходов с 2003 года при лишь 10 миллиардах долларов суммарных инвестиций. Официальное заявление об уходе BP в феврале текущего года было неожиданным для "Роснефти" и не было продиктовано коммерческими интересами компании и её акционеров, добавил Сечин.
При этом, даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов "Газпрома" Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP, отметил глава "Роснефти".
"Единственное ограничение, которое сделано российскими регуляторами — это зачисление средств на специальные счета, что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте. Но, вместе с тем, мы рассчитываем, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний в России будут предложены российским правительством", — заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20220618/837220621.html