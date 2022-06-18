С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Английская компания BP заявила о выходе из капитала "Роснефти", но до сих пор остаётся акционером и показывает желание остаться, переждав кризис без реальных потерь, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

"Несмотря на все заявления о безоговорочном уходе из России, BP по сей день и продолжает оставаться крупнейшим частным акционером компании "Роснефть" с долей 19,75%. BP также продолжает владеть долями в крупных совместных проектах, включая "Таас-Юрях", "Харампурнефтегаз" и "Ермак Нефтегаз", — отметил он время своего доклада.

"Все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником компании "Роснефть" и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь. Аналогичные действия мы видим и со стороны некоторых западных мейджоров", — подчеркнул Сечин.

Он также уточнил, что российский бизнес принёс английской компании 36 миллиардов долларов доходов с 2003 года при лишь 10 миллиардах долларов суммарных инвестиций. Официальное заявление об уходе BP в феврале текущего года было неожиданным для "Роснефти" и не было продиктовано коммерческими интересами компании и её акционеров, добавил Сечин.

При этом, даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов "Газпрома" Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP, отметил глава "Роснефти".

"Единственное ограничение, которое сделано российскими регуляторами — это зачисление средств на специальные счета, что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте. Но, вместе с тем, мы рассчитываем, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний в России будут предложены российским правительством", — заключил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.