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ВСУ обстреляли буровые платформы "Черноморнефтегаза"
Энергетика
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Украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По сообщению Аксенова, "сегодня утром враг нанес удар по... ПРАЙМ, 20.06.2022
нефть, энергетика, новости, газ, россия, черноморнефтегаз, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По сообщению Аксенова, "сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"". Глава Крыма уведомил о работе Минобороны и ФСБ над спасением людей.
АКСЕНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНОБОРОНЫ ПРОВОДИТ СПАСАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ С УЧАСТИЕМ ПАТРУЛЬНЫХ СУДОВ И АВИАЦИИ В РАЙОНЕ УДАРА ПО БУРОВЫМ ПЛАТФОРМАМ
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