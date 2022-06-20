МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Евросоюзе продлили санкции против Крыма и Севастополя до 2023 года

По сообщению Аксенова, "сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"". Глава Крыма уведомил о работе Минобороны и ФСБ над спасением людей.

АКСЕНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНОБОРОНЫ ПРОВОДИТ СПАСАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ С УЧАСТИЕМ ПАТРУЛЬНЫХ СУДОВ И АВИАЦИИ В РАЙОНЕ УДАРА ПО БУРОВЫМ ПЛАТФОРМАМ

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