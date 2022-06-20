МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что работы на трех платформах "Черноморнефтегаза", пострадавших от удара украинских военных, приостановлены, идет сброс газа из труб для остановки огня. ВСУ обстреляли буровые платформы "Черноморнефтегаза"

"Сейчас сбрасываем газ из труб, чтобы остановить огонь. Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены", — заявила она, подчеркнув, что добыча продолжится после окончания восстановительных работ

Кроме того, Ковитиди отметила, что удар ВСУ затронул платформы на месторождении "Одесское", где находится газохранилище "Глебовское" в 71 километре от Одессы. Если бы сброс газа не произошел вовремя, на газохранилище случился бы взрыв. "От Одессы не осталось бы ничего", — сообщила сенатор.