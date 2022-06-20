МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту, выяснили корреспонденты РИА Новости. ВСУ обстреляли буровые платформы "Черноморнефтегаза"

Так, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в понедельник о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". На данный момент известно о спасении пяти из 12 человек, судьба семи выясняется.

Работы на трех пострадавших от удара платформах приостановлены, идёт сброс газа, чтобы остановить огонь.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, удар был нанесен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.

ГУП РК "Черноморнефтегаз" разрабатывает на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное. Эксплуатация месторождений осуществляется в соответствии со стратегией развития "Черноморнефтегаза" и направлена на поддержание проектных уровней добычи углеводородов с газовых, газоконденсатных и нефтяного месторождений, сообщается на сайте предприятия.