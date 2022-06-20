МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Украинская атака на платформы "Черноморнефтегаза" развязала руки России, в ближайшее время Москва нанесет ответные удары по центрам принятия решений, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален", — сказал он.

По словам депутата, ответ со стороны России "будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся". Шеремет подчеркнлу, что западные страны тоже понесут ответственность, если окажется, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

Утром в понедельник украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадали платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на трех платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.

По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, газ подается в регион в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет.