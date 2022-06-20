МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Американская ConocoPhillips стала третьим партнером катарской государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в расширении СПГ-проекта North Field East (NFE), говорится в релизе катарской компании. Итальянская Eni присоединилась к расширению крупнейшего в мире СПГ-проекта

"QatarEnergy объявила, что выбрала ConocoPhillips партнером в расширении North Field East (NFE), крупнейшего в истории отрасли СПГ проекта", — говорится в пресс-релизе. Согласно подписанному соглашению, Qatar Energy и ConocoPhillips становятся партнерами в новом СП, в котором катарская компания будет владеть долей в 75%, а американская — 25%, сообщается в релизе. В свою очередь, СП будет владеть 12,5% в проекте NFE, чья общая мощность составляет 32 миллиона тонн в год.

Ранее в июне QatarEnergy объявила, что первым международным партнером Катара в расширении СПГ-проекта NFE становится TotalEnergies, вторым — итальянская Eni. QatarEnergy отмечает, что к проекту NFE присоединятся и другие партнеры, о чем будет объявлено в ближайшее время.

Проект восточной части Северного месторождения (NFE) — крупнейший в мире СПГ-проект, который позволит увеличить мощности производства СПГ Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год. Производство, как ожидается, начнется в 2026 году. Сечин заявил, что Европа забирает СПГ у развивающихся стран

Qatar Energy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 14 странах. Численность сотрудников составляет около 9,4 тысячи человек.