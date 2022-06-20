МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Власти Молдавии ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита на 300 миллионов евро для закупки резервов газа, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну

На сегодняшний день у Молдавии в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, этого хватит на месяц летом или примерно на неделю зимой.

"Прямо сейчас мы ведем переговоры с ЕБРР о финансовом инструменте, который позволил бы закупить газ для стратегического запаса страны, а также предоставил нам средства для срочной закупки газа. Речь идет о 300 миллионах евро, переговоры находятся на финальном этапе", — заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.

Молдавия обсуждает с европейскими партнерами создание фонда субсидирования, чтобы смягчить последствия роста цен на газ, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

"Мы рассматриваем сценарии закупки газа на рынке. Мы ведем переговоры с партнерами из ЕС об общей платформе закупки газа, пытаемся убедить их создать фонд солидарности, который позволит таким странам, как Молдавия, смягчить влияние роста цен", — заявила Гаврилица.

Она заверила, что власти продолжают вести переговоры с "Газпромом", чтобы сохранить действующий контракт, но допускают, что может возникнуть необходимость закупки газа на рынке.

"Пока у нас нет никаких признаков, что будут остановлены поставки газа, мы продолжаем переговоры о том, когда мы сможем провести аудит – общение ведется на уровне наблюдательного совета. Параллельно мы продолжаем искать серьезную компанию, которая проведет этот аудит, потому что ее выводы должны быть достоверными", — отметила премьер.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.