МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд. Алиханов заявил о вызове Евросоюза в МИД из-за ограничения транзита

"Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами", — сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы.