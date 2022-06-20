МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Канада и США понимают сложность отказа от российской нефти для стран Европы

Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.

"Мы говорим о ценовом лимите или исключении, который снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы Путина, допуская при этом больше нефти на рынок", — сказала Йеллен во время визита в Канаду.

Она добавила, что механизм "расширит и усилит энергетические ограничения, недавно введенные или предлагаемые в Европе, США, Великобритании и других странах". Йеллен пояснила, что ценовой лимит, например, позволит европейским компаниям продолжать страхование российских нефтяных поставок.

"Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета", — сказала министр.

На вопрос, как скоро будет согласован новый механизм, она ответила: "Мы над ним напряженно работаем. Оставайтесь наготове. Мы очень активно трудимся с нашими партнерами".

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.