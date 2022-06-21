МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Переориентация поставок российской нефти в Азию займет около двух лет, с газом же процесс будет более долгим и дорогим, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В США хотят сократить нефтеприбыль России и расширить поставки

"Спрос на энергию в азиатском регионе очень сильный, и, на наш взгляд, в следующее десятилетие может расти опережающими темпами по сравнению с западными странами. Российские поставки будут востребованы в Азии. Ключевая сложность состоит в том, что транспортная инфраструктура пока не готова к таким объемам, которые необходимо туда направить. По нефти на решение всех вопросов может уйти около двух лет," — сказал собеседник агентства.

"По газу конкретный срок обозначить пока довольно сложно, но можно сказать, что это будет гораздо дольше и дороже," — добавил он.

С Галактионовым согласен и старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. "Для переориентации поставок газа в Азию придется произвести огромные капиталовложения в инфраструктуру по доставке. Помимо времени и денег, это потребует доступ к соответствующим технологиям," — сказал он агентству.

Бирюков привел в пример проект "Новатэка" — "Арктик СПГ 2", плановый запуск которого, отмечает он, под вопросом из-за отсутствия поставок необходимого оборудования. Введенные Европой санкции предполагают запрет на поставку РФ оборудования для нефтепереработки и производства СПГ. По словам эксперта, если эти проблемы и удастся решить без западных технологий, скорее всего, это удлинит сроки реализации и увеличит технологические риски в будущем.

При этом на прошлой неделе в ходе ПМЭФ заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов сообщал журналистам, что сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, а сдвижки могут быть, но незначительные. Кроме того, также на прошлой неделе в рамках форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что компания не меняет срок запуска первой линии "Арктик СПГ 2" — это по-прежнему 2023 год.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности — на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.