МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Отмена в перспективе дисконта на российскую нефть возможна, если после переориентации экспорта из Европы в Азию на рынке сохранится высокий уровень спроса с некоторой степенью дефицита, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. Назван срок переориентации российской нефти в Азию

Ранее, 17 мая, вице-премьер Александр Новак заявлял, что скидки на российскую нефть — явление временное, и цена на нее будет выше, когда логистические цепочки перестроятся на новые маршруты.

"После завершения всех этих процессов (переориентации поставок российской нефти с рынка Европы в Азию — ред.) можно ожидать некоторую стабилизацию и предсказуемость уровня цены на российскую нефть по сравнению с другими маркерными сортами. Однако говорить об отмене нынешних скидок можно только при сохраняющемся в будущем высоком спросе на нефть с некоторой степенью дефицита, то есть если сохранится "рынок продавца", — сказал собеседник агентства.

Колобанов уточнил, что в противном случае, если производители нефти будут конкурировать за покупателя, российские поставки будут в более уязвимом положении и скидки сохранятся или могут даже вырасти. Поэтому для России важно сохранять такие инструменты сдерживания предложения, как договоренности в рамках ОПЕК+, которые могут поддержать "рынок продавца".

ПРИЧИНЫ СКИДОК НА НЕФТЬ ИЗ РФ

Эксперт ЦСР привел три причины, почему российское сырье в Азии пока покупают только со скидками. Во-первых, это связано с тем, что новых потребителей нефти в мире нет, из-за чего строительство и ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей уже предполагает определенные договоренности по поставкам сырья. "Поэтому быстро вытеснить действующих поставщиков можно только ценовым демпингом", — объяснил Колобанов. В США хотят сократить нефтеприбыль России и расширить поставки

Во-вторых, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) достаточно чувствительны к качественным характеристикам нефти, и замена сорта в ряде случаев возможна только после длительной и дорогостоящей модернизации. И это не всегда возможно и целесообразно, даже при наличии спроса и выгодной цены со стороны предложения.

В третьих, эксперт отметил важную роль в ценообразовании транспортно-логистических вопросов. Замена европейских потребителей на страны в АТР удлиняет маршрут транспортировки, что сказывается на итоговой стоимости доставки. Также сейчас есть ограничения на фрахт танкеров и их страхование. "Использование же "серых" схем, с перегрузкой нефти, смешиванием сортов, увеличивает премию за риск попадания под санкции, которая тоже формируется из дохода грузоотправителя", — заключил Колобанов.

НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО ОТ ЕВРОПЫ

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности — на российские энергоносители. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

В рамках Петербургского международного экономического форума главы крупнейших нефтегазовых компаний России, представители министерства энергетики и другие спикеры активно обсуждали процесс переориентации экспорта нефти и других энергоресурсов на Восток. По словам генерального директора "Газпром нефти" Александра Дюкова, Россия поставляет в Азию уже 50% своей нефти, раньше три четверти шло в Европу.