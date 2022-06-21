МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Самые крупные козыри в распоряжении России в борьбе с западными санкциями — это энергетические и продовольственные ресурсы, рассказал в беседе с порталом "Гуаньча" директора отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин. А чем ответят русские? США придумали хитрый план по ослаблению Китая

По его словам, сейчас в России инфляция снизилась, и у Москвы нет проблем с положительным сальдо внешней торговли, золотовалютными резервами, курсом рубля и бюджетными доходами. В настоящее время общие показатели российской экономики не имеют никаких проблем, подчеркнул эксперт.

"Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие", — отметил Сюй Полин.

Он указал на то, что в условиях санкций поставки российского газа в Европу в мае даже выросли на 30%.

Также специалист отметил сильные позиции России в возможности экспорта продовольственных ресурсов. Он напомнил, что производство зерна в России в этом году может составить 130 миллионов тонн.

"Помимо обеспечения спроса на внутреннем рынке и запасов в размере 75 миллионов тонн, (президент России Владимир) Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн, что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям. Однако Москва также заявила, что сначала будет снабжать Африку и Ближний Восток", — сказал Сюй Полин.