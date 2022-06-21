МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil и государственная нефтегазовая компания Qatar Energy расширят производство СПГ в рамках проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) North Field East (NFE), говорится в релизе американской компании. ConocoPhillips стала третьим партнером Катара в крупнейшем СПГ-проекте

"ExxonMobil и QatarEnergy сегодня объявили о подписании соглашения о дальнейшем развитии проекта North Field East в Катаре, который позволит увеличить ежегодные мощности Катара по производству СПГ с 77 миллионов тонн до 110 миллионов тонн к 2027 году", — пишет ExxonMobil.

Компания уточняет, что благодаря проекту участие ExxonMobil в поставках СПГ в Катар позволит увеличить общую мощность с 52 до 60 миллионов тонн в год. По условиям соглашения, QatarEnergy и ExxonMobil станут партнерами в новом совместном предприятии, в которой QatarEnergy будет владеть 75% акций, а ExxonMobil — оставшимися 25% акций. 25% совместного предприятия будут принадлежать North Field East, включая четыре линии по производству СПГ с совокупной проектной мощностью 32 миллиона тонн в год.

Ранее в июне QatarEnergy объявила, что первым международным партнером Катара в расширении СПГ-проекта NFE становится TotalEnergies, вторым — итальянская Eni. Позже QatarEnergy объявила, что выбрала ConocoPhillips в качестве еще одного партнера в расширении NFE. Проект восточной части Северного месторождения (NFE) — крупнейший в мире СПГ-проект, который позволит увеличить мощности производства СПГ Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год. Производство, как ожидается, начнется в 2026 году. Сечин заявил, что Европа забирает СПГ у развивающихся стран

Qatar Energy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. По данным СМИ, ExxonMobil рассматривает возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня.