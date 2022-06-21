МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, власти "сожгут все что можно", чтобы согреть людей и выработать электричество, сообщает портал Euractiv. Латвия рассказала об энергетических сложностях следующей зимой

"Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество", — сказал уполномоченный журналистам.

По словам Бартушки, диверсификация поставок газа в страны ЕС может быть достигнута, если покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты. "Мы говорили с возможными поставщиками СПГ, и они все хотели долгосрочные контракты — 20 или 15 лет, но большинство из них (хотят) 20 лет", — добавил он.

Согласно чешскому политику, еврочиновники теперь занимают открытую позицию по отношению к долгосрочным контрактам.

Как считает уполномоченный, переход на новые источники энергии будет сложным и займет некоторое время.

"Пять лет спустя мы будем… спрашивать (себя), почему мы сжигали природный газ для производства электроэнергии?" — отметил он.

В ходе председательства Чехии в Евросоюзе, которое начнется с 1 июля, приоритетной станет работа по заполнению газохранилищ и содействию совместным закупкам газа, подчеркнул Бартушка. Однако успехи председательствующей страны будут во многом зависеть от ситуации на Украине.

"Мы не знаем, сможем ли мы уложиться в сроки, о которых договорились в марте этого года в Версале, поэтапно отказаться от российских нефти и газа и всего остального к 2027 году. И мы не знаем, перекроет ли Россия газ до наступления зимы, зимой или в любое другое время", — сказал политик.