МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий, сообщил глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко. Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по российскому коридору

"Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора", — заявил на брифинге глава компании "Нафтогаз Украина".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.