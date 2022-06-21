МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Оренбургнефть", дочерняя компания "Роснефти", открыла два новых нефтяных месторождения с начальными извлекаемыми запасами по категории С1 более 2,2 миллиона тонн нефти, сообщает компания.

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Поисково-оценочное бурение на участках осуществлялось с применением новых технологий на основе сейсмических карт, полученных по результатам переинтерпретации сейсмических материалов 3D. На поисковых скважинах были получены промышленные притоки нефти.

Согласно материалам компании, новые месторождения находятся на Бузулукском и Волостновском лицензионных участках, с ними соседствуют уже действующие Тананыкское и Рыбкинское месторождения. "Использование инфраструктуры действующих месторождений даст синергетический эффект и позволит сократить сроки освоения," — отмечается в релизе.

"Оренбургнефть" планирует построить на месторождениях автоматизированную групповую замерную установку и около 19 километров трубопроводов, чтобы транспортировать нефть до соседних Тананыкского и Рыбкинского месторождений. Для обеспечения электроснабжения будет возведено 10 километров новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

"Оренбургнефть" ведет геологоразведочные работы на лицензионных участках в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.