МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Индийское правительство настоятельно рекомендовало государственным нефтяным компаниям приобрести "большие объемы" сырой нефти из России со скидкой, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Швеции оценили ситуацию с газоснабжением

Согласно одному из источников, компания Indian Oil Corporation обсуждает с "Роснефтью" контракты о поставках.

По данным газеты, в Индии также идут переговоры о долгосрочном решении вопроса о страховании, одна из обсуждаемых идей — обеспечение страхования правительством Индии.

"Мы не вмешиваемся и не направляем компании в их коммерческих сделках. Наша работа — формулировать стратегии, а не говорить компаниям, что покупать, а что нет", — приводит издание слова индийского правительственного должностного лица.

Он добавил, что российская сырая нефть не под санкциями, многие страны продолжают покупать ее.

На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на неопубликованные данные индийского правительства писало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает агентство, импорт Индией российских энергоносителей существенно возрос, поскольку покупающей стороне предложена выгодная скидка в размере до 30%.