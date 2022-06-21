МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рекордный рост закупок Китаем российской нефти прямо свидетельствует о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2

"Это лишь часть общего стремления Китая продолжать движение с Россией, и мы видим в этом очередной пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией", — заявил он.

Кирби также отметил, что США призывали Китай быть ответственной силой и присоединиться к остальному миру в осуждении России, однако в настоящее время КНР не участвует в санкционном режиме.

20 июня стало известно, что импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% в мае 2022 года (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день. Таким образом, Россия стала главным поставщиком нефти для КНР, превзойдя Саудовскую Аравию. В апреле Китай закупил почти 1,6 миллиона баррелей российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.