МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, будут обсуждать в кулуарах саммита "семерки", но ее решение может занять больше времени, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток" и которые не могут быть в в данный момент возвращены "Газпрому" из-за антироссийских санкций Канады. Ссылаясь на данную ситуацию, "Газпром" уменьшил прокачку газа по трубопроводу.
"Я уверен, что он (вопрос с турбиной) всплывет по крайней мере в коридорах G7… Я бы не рассчитывал на то, что мы найдем решение перед завершением (саммита)", — приводит агентство Рейтер слова министра.
Согласно Уилкинсону, Германии очень обеспокоена снижением поставок газа из-за проблем с турбинами.
https://1prime.ru/energy/20220622/837265706.html
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