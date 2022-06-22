МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, будут обсуждать в кулуарах саммита "семерки", но ее решение может занять больше времени, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. США ожидают еще более сильного роста спроса на нефть

Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток" и которые не могут быть в в данный момент возвращены "Газпрому" из-за антироссийских санкций Канады. Ссылаясь на данную ситуацию, "Газпром" уменьшил прокачку газа по трубопроводу.

"Я уверен, что он (вопрос с турбиной) всплывет по крайней мере в коридорах G7… Я бы не рассчитывал на то, что мы найдем решение перед завершением (саммита)", — приводит агентство Рейтер слова министра.

Согласно Уилкинсону, Германии очень обеспокоена снижением поставок газа из-за проблем с турбинами.