МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил о начале эксплуатации нового нефтегазового месторождения на западе страны, которое обеспечит 24 тысячи тонны нефти и 3,6 миллиона кубометров газа в год. Пушков: вопреки всем заявлениям Польша продолжает покупать российский газ

"PGNiG приступил к добыче нефти и газа на месторождении Камень Малый в Любуском воеводстве. Обслуживающая установка обеспечит более 24 тысяч тонн нефти и 3,6 миллиона кубометров газа в год", — говориртся в сообщении компании.

Отмечается, что извлекаемые запасы этого месторождения составляют около 0,7 миллиона тонн нефти, а также около 130 миллионов кубометров природного газа.