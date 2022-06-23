PGNiG начала эксплуатацию нового нефтегазового месторождения
Польская PGNiG начала добычу на месторождении на 24 тыс тонн нефти в год
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил о начале эксплуатации нового нефтегазового месторождения на западе страны, которое обеспечит 24 тысячи тонны нефти и 3,6 миллиона кубометров газа в год.
"PGNiG приступил к добыче нефти и газа на месторождении Камень Малый в Любуском воеводстве. Обслуживающая установка обеспечит более 24 тысяч тонн нефти и 3,6 миллиона кубометров газа в год", — говориртся в сообщении компании.
Отмечается, что извлекаемые запасы этого месторождения составляют около 0,7 миллиона тонн нефти, а также около 130 миллионов кубометров природного газа.
https://1prime.ru/energy/20220623/837273780.html
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