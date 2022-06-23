МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Индия продолжает платить в долларах за нефть из России, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. Американская Cisco уходит с российского и белорусского рынков

"Торговля идет, как была раньше. В долларах, это нормально, нет никаких особых договоренностей", — сказал он, отвечая на вопрос, используется ли механизм оплаты в национальных валютах в торговле нефтью между Индией и Россией.

Ранее издание Indian Express со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщало, что в мае Индия импортировала более 840 тысяч баррелей российской нефти против 388,6 тысячи баррелей в апреле. При этом в июне импорт российской нефти в Индию может составить 1,05 миллиона баррелей в сутки, считает компания.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.