МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость барреля нефти в 120 долларов неустойчива и не отвечает интересам стран-производителей — такое мнение выразил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури. Индия продолжает платить в долларах за российскую нефть

"Нефть стоимостью 120 долларов не является устойчивой. Это не является устойчивым для вас, это не является устойчивым для меня, это неприемлемо ни для кого. Соединенные Штаты, которые являются ведущей экономикой в мире с объемом ВВП в 2 триллиона долларов, сталкиваются с самым высоким уровнем инфляции за 46 лет. Великобритания столкнулась с самым резким снижением уровня жизни со времен Второй мировой войны", — сказал он на пресс-конференции.

Нефть в 120 долларов за баррель, по его мнению, "даже не в интересах стран-производителей, потому что это приведет к инфляции, это приведет к рецессии и это приведет к падению спроса".

Стоимость нефти в четверг днем снижается на 1%, инвесторы обеспокоены возможностью возникновения глобальной рецессии, а также реагируют на неожиданные данные о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.00 мск, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 1%, до 110,65 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 1,05%, до 105,08 доллара.