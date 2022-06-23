МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил о нецелесообразности санкций в отношении российской нефти. В Индии назвали цену нефти в 120 долларов за баррель неприемлемой

"Сегодня три крупнейшие страны-производители нефти находятся под санкциями – Иран, Венесуэла, есть попытки ограничить количество российской нефти. Давайте предположим, что мир решит, что они не будут покупать российскую нефть. Но Россия производит 7-9 млн баррелей нефти в день. Откуда их взять? Кто будет восполнять нехватку?", — сказал он в четверг на пресс-конференции.

"Если к декабрю будет покупаться меньше российской нефти, цены на неё будут зашкаливать", — отметил он.

Ранее издание Indian Express со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщало, что в мае Индия импортировала более 840 тысяч баррелей российской нефти против 388,6 тысяч баррелей в апреле. При этом в июне импорт российской нефти в Индию может составить 1,05 миллиона баррелей в сутки, считает компания.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.