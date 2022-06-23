МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии кредит в размере 300 миллионов евро на закупку и хранение природного газа, заявил в четверг вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Канада выделит 192,6 миллионов долларов на борьбу с кризисом продовольствия

Он подчеркнул, что закупать природный газ Кишинев будет в рамках тендеров, порядок которых установит ЕБРР.

"Экстренный транш в размере 200 млн евро при необходимости могут использовать в случае возможных ограничений/перебоев поставок природного газа. Еще 100 млн евро могут быть использованы для создания стратегического запаса газа, который будет храниться в Румынии или на Украине", — написал Спыну в своем канале в Telegram.

Ранее глава правительства Наталья Гаврилица заявляла, что у Молдавии в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, этого хватит на месяц летом или примерно на неделю зимой.

По ее словам, власти продолжают вести переговоры с "Газпромом", чтобы сохранить действующий контракт, но допускают, что может возникнуть необходимость закупки газа на рынке.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудитора. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.