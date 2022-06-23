МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ будет придерживаться плана по увеличению добычи в августе на 648 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.
"ОПЕК+ не изменит планы на заседании в этом месяце", — сказал один из собеседников агентства.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае этого года — на 432 тысячи баррелей, а в июле-августе планирует наращивать производство на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки.
Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 июня.
https://1prime.ru/energy/20220623/837279103.html
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