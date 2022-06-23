МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм обсудила с главами крупнейших энергетических компаний проблемы дороговизны топлива и нехватки перерабатывающих мощностей, сообщила глава американского подразделения Shell Гретхен Уоткинс. Reuters: ОПЕК+ в августе планирует сохранить темпы увеличения добычи

Президент Джо Байден ранее публично критиковал энергетических гигантов, обвиняя их в нежелании расширять добычу и попытках нажиться на высоких ценах.

"Я думаю, что министр с самого начала задала настрой на сотрудничество, признав глобальный характер нефтяных рынков и цен, а также то, что ряд компаний, включая Shell, сократили перерабатывающие мощности в силу занятости переводом предприятий с вековой историей на производство биотоплива", — говорится в комментарии Уоткинс по итогам встречи.

Участники встречи, по ее словам, признали, что американцы чувствуют "много боли от цен" на бензин, и в поисках решения будут изучены любые идеи.

Уоткинс сообщила, что попросила Грэнхолм ускорить выдачу разрешений на добычу нефти и газа в акватории Мексиканского залива.