МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ряд стран Африки увеличили объем импорта российских нефтепродуктов с момента введения ЕС эмбарго на импорт нефти из России, сообщает портал Ripples Nigeria со ссылкой на данные Refinitiv.

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"Refinitiv… сообщает в своем отчете, что экспорт дизеля на Африканский континент из России увеличился с 0,8 миллиона тонн до 1 миллиона тонн, а импорт бензина и нафты в страны региона вырос до 200 тысяч тонн", — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что импорт увеличили в частности такие страны как Нигерия, Марокко, Судан и Кот-д'Ивуар, а также Сенегал и Тонго.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.