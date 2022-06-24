МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ. Финансовый директор Indian Oil Сандип Кумар Гупта ожидает, что цены на нефть оставшуюся часть 2022 года будут держаться выше 100 долларов за баррель на фоне украинского кризиса. Белый дом заподозрил Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

По его мнению, экономические последствия российско-украинского конфликта могут поспособствовать значительному замедлению мировой экономики в 2022 году.