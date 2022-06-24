НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — ПРАЙМ. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что страна не опасается давления со стороны третьих государств за покупку российской нефти. СМИ: доля нефти из России в импорте Индии выросла в 50 раз в июне

Он отметил, что торговые соглашения, которые Индия заключает в отношении покупки сырой нефти во всем мире, определяются соображениями энергетической безопасности страны.

"И другого соображения нет, и я думаю, что это соображение очень хорошо понимают, я бы даже сказал, ценят во всех странах, и я не вижу смысла оказывать какое-либо давление по этому вопросу", — сказал он.

Министр добавил, что "Индия продолжает закупать нефть для торговли там, где это необходимо".

"Мы определяемся и руководствуемся только нашими соображениями энергетической безопасности, что, безусловно, является одним из ключевых моментов и с точки зрения национальных экономических интересов", — заявил Кватра.

Ранее издание Indian Express со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщало, что в мае Индия импортировала более 840 тысяч баррелей российской нефти против 388,6 тысяч баррелей в апреле. При этом в июне импорт российской нефти в Индию может составить 1,05 миллиона баррелей в сутки, считает компания.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.