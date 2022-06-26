МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Германии. В США пожаловались на неожиданный эффект от антироссийских санкций

"Мы на верном пути к достижению соглашения (по поводу предельных цен на нефть из РФ — ред.)", — заявил неназванный чиновник ФРГ, по словам которого ведутся "очень конструктивные" обсуждения.

Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.