МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ведущие энергетические компании Франции — Engie, EDF и TotalEnergies — выступили с призывом к населению и бизнесу незамедлительно ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов. Об этом пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на открытое письмо. Премьер Бельгии предупредил ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом

В частности, отмечается, что поставки российского газа по трубопроводам в некоторые страны, в том числе во Францию, резко упали. Несмотря на рост, импорт сжиженного природного газа (СПГ) сегодня все еще слишком ограничен, чтобы компенсировать это снижение.

"Рост цен на энергоносители, вызванный этими трудностями, угрожает нашему социальному и политическому единству и оказывает слишком сильное влияние на покупательную способность семей", — говорится в обращении.

При этом в письме говорится, что лучшей энергией остается та, которая "не потребляется". "Мы должны коллективно реагировать на спрос на энергию, сокращая наше потребление, чтобы восстановить наше пространство для маневра", — указывается в тексте.

"Экономия энергии означает повышение покупательной способности, а также сокращение выбросов парниковых газов", — подчеркивается в письме.

Компании в связи с этим призывают сознательности, к коллективным и индивидуальным действиям, чтобы "каждый потребитель, каждая компания изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов".

"Благодаря этой мобилизации наши долгосрочные цели в отношении углеродной нейтральности будут достигнуты еще быстрее", — отмечается в публикации.