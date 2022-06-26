МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из "всех стран-производителей", что позволит противостоять росту ее цен на фоне ситуации на Украине. Французов призвали срочно начать экономить на потреблении энергии

Агентство цитирует заявление Елисейского дворца, согласно которому Франция "в принципе не возражает" против предложенного США механизма ценовых ограничений, но для Франции "было бы намного более эффективным" установление "максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.