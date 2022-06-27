МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Европейские эксперты усомнились в эффективности предложения министра финансов США Джанет Йеллен ввести верхний ценовой погог на российскую нефть, пишет издание tagesschau.de. Пушков отреагировал на слова Джонсона о российских углеводородах

Экономист из Кильского института мировой экономики (IfW) Александр Сандкамп считает, что такая в принципе хороша, так как это будет означать, что Россия будет получать меньший доход при том же объеме поставок. "Однако такой механизм работает только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели. Это не только США и ЕС, но и Китай, Индия или Индонезия. На данный момент не предвидится, что такое соглашение может быть достигнуто", — отметил он.

По мнению эксперта по сырьевым товарам в швейцарском банке UBS Джованни Стауново, инициатива Йеллен показывает, что политики отчаянно ищут решения, чтобы сократить бурно растущие доходы от нефти в России. "Идея потолка цен в администрации США не нова. В министерстве финансов США, видимо, есть два лагеря. Предложение о потолке цен на российскую нефть больше относится к лагерю умеренных, к которому принадлежит и министр Йеллен", — прокомментировал он.

Стауново также усматривает отсутствие единства в международном сообществе как препятствие на пути к эффективному ценовому потолку. "Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут соблюдать такие специфические условия. Возникает вопрос, как США и страны "большой семерки" хотят убедить эти страны присоединиться к нему", — сказал эксперт.