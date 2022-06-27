2022-06-27T22:36:06+03:00

2022-06-27T22:36:06+03:00

2022-06-27T22:36:06+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220627/837309275.html

Во вторник в Катаре возобновятся переговоры по ядерной сделке с Ираном

Энергетика

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Непрямые переговоры между Ираном и США начнутся во вторник в Катаре, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани информагентству IRNA. "Главный... ПРАЙМ, 27.06.2022

нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, иран, ядерная сделка

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60