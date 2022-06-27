МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Непрямые переговоры между Ираном и США начнутся во вторник в Катаре, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани информагентству IRNA.

"Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани отправится во вторник в Доху для переговоров по ядерной сделке", — заявил Канани.

 