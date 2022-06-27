2022-06-27T22:36:06+03:00
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Во вторник в Катаре возобновятся переговоры по ядерной сделке с Ираном
Энергетика
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Непрямые переговоры между Ираном и США начнутся во вторник в Катаре, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани информагентству IRNA. "Главный... ПРАЙМ, 27.06.2022
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, иран, ядерная сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Непрямые переговоры между Ираном и США начнутся во вторник в Катаре, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани информагентству IRNA.
"Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани отправится во вторник в Доху для переговоров по ядерной сделке", — заявил Канани.