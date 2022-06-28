ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, сообщают источники агентства Bloomberg. Белый дом объяснил отсутствие соглашения о лимитах цен на российскую нефть

Как сообщил источник агентства, США настаивают на запрете судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. "Однако Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие другие страны не вводят санкции против России, сказал источник", — говорится в сообщении.

Йеллен при этом сообщила Петридесу, что США намерены ввести предельную цену на российскую нефть, говорится в сообщении.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.