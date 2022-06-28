БЕРЛИН, 28 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что предложение G7 об установлении предельной цены на нефть из РФ — "амбициозная" и "полная вызовов" задача. Шольц призвал обсуждать эмбарго на российское золото в рамках Евросоюза

В итоговом коммюнике саммита G7, который завершился во вторник в баварском замке Эльмау, говорится о том, что "семерка" намерена принять меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен на энергоносители, в том числе устанавливая предельные цены на поставки.

"Что касается возможной реализации границ предельной цены касательно экспорта нефти, то это очень амбициозная и полная вызовов задача, как следует из текста (коммюнике)… И с этим будем связано много работы", — сказал канцлер, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила ранее, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.