МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны Европы активно ищут новых поставщиков энергоносителей в условиях сокращения поставок российской нефти, и Норвегия помогает восполнить потери. Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз

Норвежская компания Equinor направляет нефть из месторождения "Свердруп" в Северном море на европейский рынок, а не в страны Азии. В прошлом году компания экспортировала около 100 млн баррелей нефти в Азию.

В то же время Китай и Индия увеличивают покупки российской нефти, которая предлагается с большим дисконтом.

В Equinor сообщают, что норвежская нефть стала почти равнозначной заменой нефти Urals НПЗ в Германии, Польше, Литве, Швеции и Финляндии, а также в Турции.

"Европейские трейдеры и НПЗ отдают предпочтение нефти из месторождения "Свердруп" и используют ее в качестве замены российским сортам", — отметил CEO Equinor Андерс Опедал в интервью Reuters. По его словам, все поставки в марте были отправлены на европейский рынок, тогда как в марте прошлого года 60% нефти из этого месторождения было экспортировано в Азию.