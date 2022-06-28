МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с пяти до семи лет предельного срока предоставления участков недр в Мурманской области и Карелии для геологического изучения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин разрешил выдачу электронных разрешений на вылов рыбы

Это позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в этих регионах.

Первоначальная редакция увеличивала максимальный срок предоставления участков недр для геологоразведки лишь в Мурманской области, в рамках второго чтения во вторник он был увеличен и "для отдельных территорий Республики Карелия, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны". Сейчас к ним отнесены территории Беломорского, Калевальского, Кемского национального, Лоухского, Сегежского муниципальных районов и Костомукшского городского округа Карелии.

Сейчас участки недр в РФ предоставляются в пользование для геологического изучения на срок до пяти лет, а в отдельных случаях — на больший срок.

Так, в границах Якутии, Коми, Камчатского, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов участки для геологического изучения предоставляются на срок до семи лет. А во внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе РФ максимальный срок геологического изучения недр составляет 10 лет.