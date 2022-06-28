МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Танкер с нефтепродуктами из РФ не пустили в Новый Орлеан, сообщает Wall Street Journal. Доллар дорожает к мировым валютам на комментариях представителя ФРС США

"Власти США остановили судно, следовавшее из России в штат Луизиана", — говорится в сообщении.

По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу, из Черного моря оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан в воскресенье. Как сообщают источники издания, судно проверяют таможенная и пограничная службы США. Фрахтовавшая судно компания Vitol, как указывает издание, настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта нефтепродуктов из РФ.