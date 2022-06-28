МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "большой семерки" подтолкнут мировые котировки на нефть к росту, если решат ограничить цены на российские нефть и нефтепродукты на глобальном рынке, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Индонезия призвала страны G7 поддержать украинский и российский экспорт

С конца февраля цена нефти Brent выросла с 95 долларов за баррель до 110 долларов в настоящий момент. На пике она превышала 139 долларов впервые с июля 2008 года.

"Идеи "большой семерки" будут способствовать повышению цен на нефть. То же самое касается и газа. Попытки ограничить цены на экспорт газа из России без согласия самой России могут вызвать снижение экспортных потоков, и это еще больше поднимет цены на газ в Европе", — рассказал Бахтин.

"Данные процессы, по нашему мнению, могут лишь ускорить перенаправление российских поставок на приоритетные рынки, в дружественные страны, которые могут и далее продолжать закупать сырье с дисконтом", — добавил он.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".