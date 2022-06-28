МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Участники обсуждения лимита цен на российскую нефть с представителями Китая и Индии назвали его "положительным и продуктивным", сообщили источники, знакомые с ходом переговоров по вопросу, выдвинутому на саммите G7. Стратег "БКС" оценил лимит стран G7 на российскую нефть

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".

Как утверждает агентство Рейтер, у Китая и Индии есть стимул введения подобного механизма, чтобы покупать российскую нефть с еще большей скидкой.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

Трехдневный саммит G7 завершился во вторник, он проходил под председательством Германии в замке Эльмау. В саммите в качестве гостей приняли участие пять государств: ЮАР, Сенегал, Индонезия, Индия, Аргентина.