МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Неопределенность на мировых рынках нефти и газа может сохраниться еще какое-то время, поскольку свободных добывающих мощностей очень мало, в то время как спрос продолжает восстанавливаться, заявил в среду гендиректор Shell Бен ван Берден. ExxonMobil продает нефтегазовые активы в Канаде за 1,5 миллиарда долларов

"Я действительно думаю, что мы будем сталкиваться с некоторой неопределенностью на рынках еще какое-то время", — заявил он журналистам.

"Свободных мощностей очень, очень мало", — подчеркнул он, добавив, что, несмотря на проблемы, связанные с экономикой и COVID-19, мировой спрос на нефть и газ продолжает восстанавливаться.

Мировые цены на нефть и газ в этом году резко выросли, поскольку санкции Запада против России сделали поставки от одного из крупнейших производителей недоступными для большинства покупателей.

Трубопроводные поставки российского газа в Европу упали из-за технических работ на "Северном потоке-1", вынудив европейских покупателей переходить на импорт СПГ и вызвав опасения насчет поставок в преддверии пикового спроса этой зимой.

"Я думаю, что полностью заместить весь объем трубопроводного газа из России при помощи СПГ будет невозможно", — считает ван Берден.

"Если мы не примем существенных мер, таких, например, как экономия энергии, и, может быть, определенная степень нормирования, то это станет проблемой", — добавил он.