Глава Shell заявил о нехватке свободных добывающих мощностей в связи с растущеим спросом
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Неопределенность на мировых рынках нефти и газа может сохраниться еще какое-то время, поскольку свободных добывающих мощностей очень мало, в то время как спрос продолжает восстанавливаться, заявил в среду гендиректор Shell Бен ван Берден.
"Я действительно думаю, что мы будем сталкиваться с некоторой неопределенностью на рынках еще какое-то время", — заявил он журналистам.
"Свободных мощностей очень, очень мало", — подчеркнул он, добавив, что, несмотря на проблемы, связанные с экономикой и COVID-19, мировой спрос на нефть и газ продолжает восстанавливаться.
Мировые цены на нефть и газ в этом году резко выросли, поскольку санкции Запада против России сделали поставки от одного из крупнейших производителей недоступными для большинства покупателей.
Трубопроводные поставки российского газа в Европу упали из-за технических работ на "Северном потоке-1", вынудив европейских покупателей переходить на импорт СПГ и вызвав опасения насчет поставок в преддверии пикового спроса этой зимой.
"Я думаю, что полностью заместить весь объем трубопроводного газа из России при помощи СПГ будет невозможно", — считает ван Берден.
"Если мы не примем существенных мер, таких, например, как экономия энергии, и, может быть, определенная степень нормирования, то это станет проблемой", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220629/837328529.html