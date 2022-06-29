МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Предложенное ограничение цены на экспорт российской нефти сработает только в том случае, если к данной схеме, помимо стран Европы и США, присоединятся и другие страны, заявил в среду гендиректор Shell Бен ван Берден. Эксперт объяснил, как планы G7 по нефти из России станут удавкой для рынков

Во вторник страны Большой семерки (G7) договорились ввести запрет на транспортировку российской нефти, продаваемой дороже определенной цены, чтобы попытаться ограничить финансовый ресурс Москвы. Крупнейшими импортерами российской нефти являются Китай и Индия, не входящие в G7.

"Ценовые ограничения будут работать только при том условии, что их поддержит очень большое число участников данной схемы", — заявил журналистам ван Берден.

"Если ограничить цены согласятся, скажем, только Европа, США и еще несколько стран, то ничего не изменится: российская нефть пойдет в те страны, которые будут по-прежнему охотно покупать, например, (российскую нефть сорта) Urals", — добавил он.

Предложение, обсуждавшееся в рамках G7, включало в себя введение ценовых ограничений через страховые компании. Это означало бы, что грузы, не соответствующие ценовым требованиям, нельзя было бы застраховать.

"Я не вполне уверен в том, что это будет работать, и в том, кто будет наказан, — будь то страховые компании или кто-то еще, — добавил ван Берден. — Я не говорю, что эта схема неработоспособна, но думаю, что делать выводы преждевременно".