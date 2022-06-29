МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн, сообщает компания.
"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти", — говорится в сообщении.
Отмечается, что месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.
Месторождение открыто благодаря результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Общая глубина скважины составила 4435 метров. "Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости", — поясняет "Роснефть".
Также, согласно ее сообщению, проведенные геологоразведочные работы подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона.
https://1prime.ru/energy/20220629/837331724.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.