МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн, сообщает компания. В Shell оценили ограничение цены на экспорт российской нефти

"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.

Месторождение открыто благодаря результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Общая глубина скважины составила 4435 метров. "Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости", — поясняет "Роснефть".

Также, согласно ее сообщению, проведенные геологоразведочные работы подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона.