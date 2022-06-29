МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. План по ограничению цен на нефть и газ из России, который предложили лидеры "Большой семерки", будет очень сложно реализовать, заявил в интервью РИА Новости венесуэльский депутат и экономист Тони Боса. Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

"Энергетические рынки глубоко структурированы, и "Группа семи", очевидно, имеет возможность влиять на них. Но в ситуации, подобной нынешней, когда противостояние вышло за рамки Евразии и касается всей планеты, очень сложно создать надежные механизмы, которые в конечном итоге контролируют цену", — заявил депутат.

Инициатива ограничить цены на российские энергоносители стала продолжением попыток Запада снизить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление российского экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

"Мы столкнулись с ситуацией, в которой Запад уже потерял контроль, все может случиться, но наименее вероятно, что цена на энергоносители упадет, я не думаю, что это произойдет", — считает Боса.

По словам экономиста, стоимость нефти и золота продолжала немного расти даже во время встречи членов G7.

"Общая тенденция такова, что в кризисной ситуации, как это происходит сейчас, цены очень сложно опустить даже с участием такой организации, как ОПЕК (Организация производителей и экспортеров нефти), которая ведет себя с большой осторожностью", — добавил эксперт.

Саммит G7, как указал парламентарий, "прошёл в отчаянном режиме", поскольку лидеры этих стран пытаются сгладить "эффект бумеранга", когда их санкции против РФ бьют по собственным экономикам — отсюда предложения президента Франции Эммануэля Макрона допустить на рынок нефть из Ирана и Венесуэлы.

"Смысл ослабления санкций против Ирана и Венесуэлы в том, что они (G7) задыхаются, потому что приближается зима, и в этой ситуации они будут поставлены к стенке. Правда в том, что блокада против России не работает", — сказал Боса.

Ключевая причина неработоспособности санкций, по словам экономиста, в том, что глобальный экономический вес сместился с запада на восток.

"Санкции могут действовать, но пути их обхода настолько широки, что если где-то ограничить продажи золота и нефти, в другом месте немедленно найдется новый покупатель", — подчеркнул собеседник агентства.