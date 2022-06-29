МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России без учета газового конденсата в мае составила 9,282 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ была выполнена примерно на 381%, следует из данных Росстата. Производство электронного оборудования в России снизилось на 12,7%

Ведомство сообщает, что Россия в мае добыла 39,8 миллионов тонн только нефти, что меньше показателей мая 2021 года на 3,1%, но больше апреля 2022 года на 4,7%.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце получается в 9,282 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в мае в рамках сделки ОПЕК+ был 10,549 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия могла выполнить свои обязательства по сделке примерно на 381%, поскольку к базе отсчета (октябрь 2018 года) показатель снизился на 1,718 миллиона баррелей в сутки вместо 451 тысячи.

В апреле Россия добывала 9,158 миллиона баррелей в сутки только нефти, выполняя соглашение ОПЕК+ на 327%, следовало из данных Росстата в начале июня. На динамику добычи в РФ в настоящее время оказывают влияние ограничения, вызванные западными санкциями, и переориентация экспортных потоков на альтернативные рынки.

При этом нефти с газовым конденсатом в мае было добыто 43,2 миллиона тонн, что на 5,1% больше апреля этого года и на 2,4% меньше мая прошлого года. Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в мае составила около 10,215 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов). В апреле показатель находился на уровне 10,042 миллиона баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2021 года альянс ежемесячно наращивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, с мая этого года — на 432 тысячи, в июле-августе — планирует наращивать производство на 648 тысяч. При этом в сделке учитывается только нефть, без конденсата.

Минэнерго России ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.